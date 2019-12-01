Presencia menor de docentes michoacanos en paro magisterial nacional: Gaby Molina

Presencia menor de docentes michoacanos en paro magisterial nacional: Gaby Molina
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 11:17:12
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Morelia, Michoacán, a 18 de marzo del 2026.- La secretaria de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, informó que es menor la presencia de docentes michoacanos en el paro nacional convocado por la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para esta semana.

En entrevista con medios, la encargada de la política educativa en Michoacán señaló que se tiene el dato preliminar de que cerca de 200 docentes salieron en rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para la concentración nacional, sin embargo, cerca del medio día de este miércoles se tendrá una cifra más certera.

Destacó que la institución a su cargo privilegia el diálogo y la coordinación para que los estudiantes no se vean afectados sin clases, además de que no haya afectaciones a terceros. Enfatizó que se reconoce el derecho que tienen los trabajadores a la libre manifestación, mismo que es reconocido también por la federación de manera preliminar rumbo al 15 de mayo, día del maestro.

Gaby Molina estimó que el año anterior y este año fueron cerca del uno por ciento de las instituciones educativas que tuvieron alguna suspensión de clases, además de que hace aproximadamente un año que no hay manifestaciones laborales del sector educativo; enfatizó que al finalizar la marcha que se tiene programada para este viernes en Morelia, habrán de recibir el pliego petitorio correspondiente.

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