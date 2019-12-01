Prenden altar monumental en plaza de Armas de Querétaro, en honor al Dr. Octavio Mondragón

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- Prenden altar monumental en plaza de Armas, en honor al doctor Octavio Silverio Mondragón Guerra por su compromiso y dedicación para que la Universidad Autónoma de Querétaro tuviera voz propia, libertad e identidad.

Adriana Vega Vázquez Mellado, titular de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro afirmó que este no solo adorna a la plaza de Armas, sino que nos hace recordar a nuestras raíces y tradiciones para mirar al futuro con esperanza y gratitud.

“Queretaro se viste de luces, flores y papel picado para celebrar a nuestros muertos, hoy honramos a doctor Mondragón, fue más que un maestro , hoy su legado se ilumina en plaza de Armas símbolo de identidad, cada flor nos recuerda que recordar a los que amamos nos hace recordar quienes somos; que viva el recuerdo, las tradiciones y la vida”, dijo.

Por su parte, el cronista de la delegación Santa Rosa Jáuregui, Lauro Jiménez Jiménez expresó que el doctor Mondragón Guerra fue el gran impulsor y fundador de la UAQ, por sus conocimientos y en honor a la verdad, hace más de siete décadas.

“La plaza de Arriba, la plaza Real, la plaza de Independencia (plaza de Armas)… hoy recordamos al doctor Octovaio Silverio Mondragón Guerra, gobernador de Querétaro de 1949 a 1954, el mayor legado que hizo al Querétaro fue la creación de la Universidad de Querétaro en 1951, poco consigo el doctor cuando asume la gubernatura; el doctor Mondragón fue un humanista de profesión médico, de formación militar, pero tenía conocimientos y badajee cultual el cual lo aplicó en su gubernatura”, mencionó.

Durante la inauguración también se realizó una presentación teatral por parte del Cómicos de la Legua de la UAQ, que hace referencia la vida después de la muerte, representando la leyenda del “Charro Negro” y “La Llorona”.