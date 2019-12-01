PRD solicita al IEM certificación del evento "AMA Michoacán"

PRD solicita al IEM certificación del evento "AMA Michoacán"
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 16:37:39
Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.– El Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó formalmente al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que se realice la certificación del evento organizado por la asociación civil "AMA Michoacán".

El oficio, presentado por José Luis García Sandoval, representante propietario del PRD ante el IEM, pide que el personal del órgano electoral acuda al espacio donde se efectuará el encuentro de "AMA Michoacán", que será en el Pabellón Don Vasco en Morelia.

El documento, con fecha del 29 de enero de 2026, señala textualmente: "Por medio de la presente y en mi carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Electoral de Michoacán y con fundamento en los artículos 25, 26, 37, fracción XI y 37 del Código Electoral del Estado de Michoacán, tenga a bien realizar la certificación del evento AMA Michoacán, mismo que tendrá verificación el día primero de febrero del 2026 a las 11 horas".

En declaraciones brindadas por la dirigencia de Morena, no descartaban que su área jurídica verificara si procedía alguna observación o queja ante órganos electorales.

