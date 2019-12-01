Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- El PRD Michoacán cuenta con mujeres y hombres con experiencia, trayectoria y capacidad para participar en el proceso electoral de 2027, afirmó su presidenta estatal, Verónica García Reyes, quien destacó que el partido llega a esta etapa con fortaleza organizativa y presencia territorial en los municipios de la entidad.

En relación con la construcción de la alianza de las izquierdas, informó que ya se instaló una mesa técnica de trabajo con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la que se analiza la competitividad de cada municipio y distrito electoral, como parte de los trabajos para construir acuerdos rumbo a los próximos comicios. Añadió que en diciembre se prevé la firma de una carta de intención entre las fuerzas políticas que integran este proyecto.

Por otra parte, explicó que el PRD Michoacán mantiene su propia vida orgánica, estructuras y procedimientos internos, por lo que la Asamblea Estatal aprobó la convocatoria para seleccionar candidaturas a la gubernatura, los 112 ayuntamientos y los 24 distritos electorales locales. Precisó que el registro de aspirantes se realizará del 9 al 13 de diciembre y que será el 21 de febrero de 2027 cuando la Asamblea Estatal defina a quienes representarán al partido en la contienda electoral.

Verónica García puntualizó que la convocatoria está abierta tanto a personas afiliadas como a perfiles externos al PRD Michoacán. Asimismo, señaló que la selección de candidaturas deberá atender los bloques de competitividad, los criterios de paridad de género y las acciones afirmativas. En ese sentido, llamó a evitar la desinformación y consultar los canales institucionales del partido respecto a los avances de las negociaciones y los procesos internos.

Como parte de los acuerdos de la Asamblea Estatal, también se eligió a Jesús Castillo Gutiérrez como presidente del Órgano Técnico Electoral, instancia responsable de organizar y conducir el proceso interno de selección de candidaturas.

Asimismo, la dirigente estatal informó que la Asamblea aprobó el acompañamiento del PRD Michoacán a las actividades que encabeza Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán, y delantó que esta semana integrantes del partido participarán en sus recorridos por los municipios de Huetamo y Lázaro Cárdenas.