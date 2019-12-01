Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 15:29:10

Morelia, Michoacán, 23 de noviembre del 2026.- La dirigente estatal del PRD en Michoacán, Verónica García Reyes, afirmó que su partido defenderá en las mesas de negociación con partidos de izquierdas a la militancia interesada en competir por cargos de elección popular.

Aseguró que el diálogo con Morena y el PVEM se conducirán con responsabilidad y que no se buscará sacrificar a ningún aspirante.

“Nosotros vamos a cuidar a nuestra militancia, vamos a cuidar nuestra vocación, vamos a cuidar también nuestra historia y vamos a llegar a una mesa de negociación con mucha responsabilidad”, expresó.

García Reyes señaló que el PRD revisará sus perfiles y fortalezas para presentar sus propuestas cuando se instalen las mesas. Indicó que el proceso todavía no está formalizado y que las reuniones podrían realizarse en los primeros días de diciembre.

La dirigente sostuvo que el objetivo es construir acuerdos y sumar a la alianza, sin dejar de respaldar a sus compañeros y compañeras que busquen una candidatura, incluida la posibilidad de reelegirse.

“No se trata de sacrificar a nadie. Nosotros queremos, insisto, construir, venimos a sumar, pero también venimos con la finalidad de cuidar a nuestros compañeros y compañeras”, afirmó.

Añadió que las postulaciones deberán definirse con base en los procedimientos internos de cada partido, así como en la revisión de los perfiles y su competitividad.

La líder adelantó que varios de los hoy presidentes municipales tienen la intención de buscar la reelección, no específico las demarcaciones ..