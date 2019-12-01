PRD Michoacán emplaza al cabildo de Morelia a condonar recibos de agua a familias que compran pipas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 16:35:29
Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, presentará un punto de acuerdo ante el cabildo de Morelia. La moción busca obligar a la autoridad a condonar el cobro del recibo de agua a todos aquellos ciudadanos de la zona que, ante desabasto, se ven forzados a adquirir pipas del líquido.

Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M, señaló que las familias afectadas enfrentan una doble carga económica al tener que pagar su recibo de agua corriente sin recibir el servicio.

En rueda de prensa calificó la situación de "miserable" el tener a la población sin agua, mientras el titular del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), efectua algunas acciones de publicidad personal.

Con esta acción, el PRD busca que el ayuntamiento de Morelia asuma su responsabilidad y detenga el cobro a miles de familias que, mientras el servicio no se restablezca, deben cubrir el gasto de agua potable por fuera.

En su conferencia semanal expuso algunos testimonios de familias de colonias al poniente de Morelia; expresaban que, además de la falta de agua, se les limita el servicio de pipa si cuentan con adeudos en sus recibos.

