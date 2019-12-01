PRD debe ponerse las pilas y no confiarse para mantener registro después del 2027: Brissa Arroyo 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 14:10:34
Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Brissa Arroyo Martínez, diputada local del PRD-M, reconoció que si el partido del Sol Azteca no se pone las pilas, corre el riesgo de perder el registro local, por lo que llamó a la militancia a no confiarse.

"Justamente el PRD no necesita de exclusiones, no necesita de segregaciones, de decir 'si eres de un equipo o si no estás de acuerdo conmigo, estás contra mí', el PRD nos necesita a todas y todos para lograr este gran desafío que es el 2027. No estamos seguros de lograrlo, pero tampoco nos podemos confiar, nada está escrito en piedra, pero si no nos ponemos las pilas desde ahorita como perredistas, difícilmente vamos a poder lograr el registro", comentó en entrevista la legisladora perredista.

Enfatizó que el PRD-M trabaja en un proceso de reorganización donde se eviten segregaciones y divisiones internas, buscando construir un frente común con la sociedad para ser una opción competitiva en el 2027, subrayando la importancia de dejar atrás grupos o corrientes dentro del partido.

Cuestionada sobre las declaraciones de Luisa María Alcalde Luján, líder nacional de Morena, quien descartó una alianza con el PRD, dijo respetar sus dinámicas internas del instituto político.

"Las alianzas se tienen que hacer con la ciudadanía, más allá de que con partidos políticos", expresó.

La diputada también se refirió a una encuesta que la posiciona como posible candidata a la presidencia municipal de Morelia, expresando su honor y su compromiso con la capital michoacana. Confía en que la dirigencia del PRD en Michoacán sabrá reconocer a todos los perfiles valiosos que puedan aportar a un proyecto colectivo.

