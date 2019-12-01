Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 14:25:09

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del 2026.- La Asamblea Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán aprobó el 21 de noviembre la convocatoria interna para seleccionar y postular candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral de 2027.

La dirigente estatal del partido, Verónica García Reyes, informó que el registro de aspirantes se realizará del 9 al 13 de diciembre de 2026 y estará abierto tanto a personas afiliadas como a la ciudadanía en general.

“Esa participación está abierta a personas afiliadas y a la ciudadanía en general”, señaló García Reyes al presentar las fechas y los principales lineamientos de la convocatoria.

El 14 de diciembre se publicará la relación de personas registradas y las observaciones sobre el cumplimiento de los requisitos. Los días 15 y 16 se abrirá un periodo para subsanar la documentación, detalló la dirigente.

La selección de candidaturas se realizará en una Asamblea Estatal Electiva programada para el 21 de febrero de 2027. Para conducir el proceso, el partido integró un órgano técnico electoral, presidido por Jesús Gutiérrez Castillo, encargado de coordinarlo desde el registro hasta su conclusión.

García Reyes explicó que entre los métodos previstos están la construcción de consensos y la evaluación de perfiles. También se contemplan encuestas y otros instrumentos de valoración, que servirán como elementos indicativos para elaborar dictámenes, pero no serán vinculantes.

La dirigente agregó que el proceso deberá garantizar la paridad de género y cumplir con las acciones afirmativas. “El partido en todo momento está garantizando la paridad de género, 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres”, afirmó.

La convocatoria incluye requisitos de elegibilidad relacionados con la edad, el origen o la residencia, el ejercicio de los derechos político-electorales y la documentación requerida. Según García Reyes, el documento fue socializado con integrantes del partido y está disponible en sus páginas oficiales.