Por veda, Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro toma medidas

Querétaro, Querétaro, 12 de febrero de 2024.- Con el próximo inicio de la veda electoral y que frena el funcionamiento de los programas sociales, la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro tomará las medidas correspondientes para no violentar las leyes electorales mientras esté proceso está en desarrollo, adelantó Diana Pérez Mejía, titular de la dependencia estatal.

Recordó que derivado de esta situación, se adelantará la entrega de algunos apoyos sociales que brinda el Estado, pero aclaró que hay algunos de los programas no pueden frenar, como lo es el servicio de transporte escolar o apoyo para guarderías.

“Los programas siguen vigentes, sobre todo nuestros programas que son recurrentes, como el transporte escolar, la tarjeta contigo, el de estancias infantiles, lo único que estamos previendo es poderles adelantar la entrega a nuestros beneficiarios y beneficiarias para que no se queden sin el apoyo”.

Señaló que debido al inicio de la veda no se podrán hacer eventos masivos, como tampoco podrán llevar a cabo la difusión de los programas sociales será hasta después de las elecciones del 2 de junio que se pueda tener una acción de este tipo.

Aseguró que todos los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social se encuentran capacitados para no vulnerar el marco electoral y también los programas no paren para que de esa manera no se vulnere a la ciudadanía.