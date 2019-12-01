Por encima de las diferencias está Tamaulipas, destaca Américo Villarreal en su Cuarto Informe

Ciudad Victoria, Tamps., a 1 de octubre de 2026.— Al cumplir cuatro años de gobierno, el gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo que Tamaulipas recuperó el rumbo mediante el fortalecimiento de las instituciones, el orden de las finanzas públicas y una nueva forma de ejercer el gobierno bajo los principios del humanismo mexicano.

Durante el encuentro “Cuatro años transformando Tamaulipas”, el mandatario destacó los avances alcanzados en seguridad, bienestar, desarrollo económico e infraestructura, pero subrayó que aún existen retos y que la siguiente etapa deberá concentrarse en consolidar lo realizado.

Uno de los principales mensajes políticos del gobernador fue el llamado a mantener la unidad por encima de las diferencias partidistas, luego de recorrer los 43 municipios y establecer contacto con autoridades y comunidades de distintas expresiones políticas. “Por encima de cualquier diferencia está Tamaulipas”, afirmó Villarreal, al señalar que la pluralidad política no debe impedir la coordinación institucional ni la atención de las necesidades de la población.

En materia de seguridad, destacó el fortalecimiento de la Guardia Estatal mediante profesionalización, inteligencia, infraestructura y equipamiento, con la incorporación de 300 nuevas patrullas, además de vehículos blindados y estaciones de seguridad. No obstante, advirtió que no hay espacio para triunfalismos: “La paz se construye todos los días”. El gobernador también colocó el orden financiero como uno de los pilares de su administración. Señaló que en cuatro años Tamaulipas redujo su deuda en más de mil millones de pesos, sin contratar nueva deuda, y mejoró las condiciones de sus créditos.

En el ámbito social, destacó la reducción de la pobreza, que pasó de 26.8 a 20.2 por ciento entre 2022 y 2025, mientras la pobreza extrema disminuyó de 2.9 a 1.5 por ciento. Villarreal resaltó además la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno de México para impulsar proyectos de infraestructura, inversión y desarrollo, bajo una visión compartida de humanismo mexicano.

De cara a los próximos años, el mandatario planteó mantener esa coordinación y avanzar en proyectos estratégicos para Tamaulipas. El mensaje de cierre fue político y de gobierno: el cuarto aniversario no representa un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa en la que, afirmó, será necesario mantener la cercanía con la población, escuchar, cumplir y conservar la capacidad de autocrítica. “La mirada en este cuarto aniversario es hacia adelante… hacia lo que todavía falta por hacer”, concluyó.

Este evento desarrolló un formato inédito en el que el gobernador de Tamaulipas lideró la interlocución de los 20 integrantes de su gabinete, permitiendo que cada uno de sus secretarios y secretarias detallara los avances y retos de cada entidad pública. Además, se incluyó la participación de integrantes de la sociedad civil para exponer su visión sobre el gobierno. Así, en el Centro Cultural Tamaulipas, el mandatario sostuvo un diálogo directo con integrantes de su gabinete y ciudadanos para revisar los resultados alcanzados en seguridad, finanzas, bienestar social, salud, desarrollo económico, campo, infraestructura, educación y medioambiente, estableciendo las prioridades de la siguiente etapa de su administración.

A cuatro años del inicio de su administración, el gobernador afirmó que el estado recuperó el rumbo, fortaleció sus instituciones y dejó atrás una etapa en la que era necesario reconstruir la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población.

“Recuperamos el rumbo de Tamaulipas; por encima de las diferencias está la unidad de las y los tamaulipecos”, expresó. En este sentido, Villarreal Anaya subrayó que bajo los principios del humanismo mexicano, la transformación permitió recuperar las instituciones y fortalecer el bienestar de las y los tamaulipecos. “La mirada en este cuarto aniversario es hacia adelante… hacia lo que todavía falta por hacer”, resaltó al delinear proyectos estratégicos que marcarán el siguiente tramo de su administración.

La recuperación institucional también pasó por las finanzas públicas. En cuatro años, Tamaulipas ha reducido su deuda en más de mil millones de pesos, sin contratar nueva deuda, y mejoró las condiciones financieras de sus créditos. La deuda per cápita se ubicó en 4 mil 495 pesos al primer trimestre de 2026, mientras el refinanciamiento permitió alcanzar una sobretasa de 0.34 por ciento. “Somos la primera administración estatal que reduce la deuda pública. Fortalecimos los ingresos propios, mejoramos las condiciones crediticias y ampliamos la vigilancia sobre el uso de los recursos”, señaló Villarreal. La lógica, explicó, es que unas finanzas responsables permitan disponer de mayores recursos para salud, educación, seguridad, infraestructura y bienestar.

Otro componente del mensaje político fue la relación con el Gobierno de México y particularmente con la presidenta Claudia Sheinbaum. “Tenemos, además, el respaldo del Gobierno de México y de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó Villarreal Anaya, quien agregó que ambos gobiernos comparten la visión del humanismo mexicano: un Estado que combate desigualdades, protege derechos y coloca primero a quienes más lo necesitan. La coordinación federal se refleja en proyectos ferroviarios, el Corredor del Golfo, ampliaciones de cruces internacionales, tecnificación de distritos de riego, infraestructura hospitalaria, vivienda y programas sociales.

El gobernador dejó claro que el cuarto aniversario no representa un punto de llegada. Entre las acciones para los próximos años mencionó la planta potabilizadora y la Segunda Línea del Acueducto de Ciudad Victoria, el Puerto Interior y el Puente Magueyes; la siguiente etapa del Puerto del Norte; el desarrollo industrial de Altamira; la ampliación de puentes fronterizos y la carretera Golfo Norte. También anticipó nuevas unidades de transporte público, la recuperación de la Laguna La Escondida en Reynosa, el Museo de la Tortuga Lora en La Pesca y nuevas acciones de vivienda. En 2027, además, Tamaulipas será sede de la Olimpiada Nacional en nueve disciplinas.

Villarreal reconoció que persisten problemas y llamó a su gabinete a conservar cercanía, humildad y capacidad de autocrítica. “La transformación se debilita cuando se vuelve rutina, cuando se aleja del territorio o cuando olvida sus principios. Se fortalece cuando escucha, cuando cumple y cuando mantiene al pueblo en el centro de cada decisión”, advirtió. Y estableció la idea con la que busca abrir la siguiente etapa de su administración: “La mirada en este cuarto aniversario es hacia adelante… hacia lo que todavía falta por hacer.”

El balance de cuatro años dejó así una definición política y otra de gobierno: mantener la unidad por encima de las diferencias, aprovechar el respaldo federal y convertir los resultados alcanzados en una plataforma para acelerar lo que todavía falta por hacer en Tamaulipas.