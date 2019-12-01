Policía mantiene cerco en Morelia para impedir marcha del FNLS hacia Palacio de Gobierno

Policía mantiene cerco en Morelia para impedir marcha del FNLS hacia Palacio de Gobierno
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 13:18:02
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Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.— Elementos de la Policía Morelia y de la Guardia Civil mantienen un cerco en el monumento a Lázaro Cárdenas para impedir que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) avancen hacia Palacio de Gobierno, en el primer cuadro de la ciudad.

Los manifestantes lanzan consignas para exigir atención a las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. Algunos portan palos y han intentado avanzar hacia el centro, mientras los policías mantienen una barrera sobre la ruta prevista para la marcha.

Hasta el momento, no se reportan enfrentamientos ni conatos de violencia. El operativo permanece activo en el monumento, en medio de la tensión entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad.

Integrantes del FNLS señalaron que, para las comunidades indígenas y campesinas, los sectores populares y los pueblos, el 12 de octubre representa una jornada de lucha, resistencia y protesta contra la discriminación, el racismo, la opresión y la segregación que, afirmaron, ejercen los gobiernos.

El número de elementos de seguridad pública supera al de manifestantes, entre quienes se encuentran mujeres adultas mayores.

Las vialidades cercanas al monumento a Lázaro Cárdenas permanecen cerradas debido al operativo. La situación ha generado molestia entre algunos ciudadanos, quienes han tenido que caminar largos trayectos para continuar con sus actividades.

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