Policía de Querétaro, entre las mejores del país: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 17:49:24

Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- La capital del estado cuenta con los mejores policías del país y esto no lo digo yo, sino los indicadores nacionales de desempeño y certificación, reconoció Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Además, recordó que el municipio ocupa el primer lugar nacional en certificación policial, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“El 100 por ciento de nuestras corporaciones cuentan con su certificado policial, lo que implica que han aprobado controles de confianza y evaluaciones de desempeño”.

Subrayó que este reconocimiento no es una afirmación aislada, sino que está sustentada por instancias federales. “No lo digo yo, lo dicen las autoridades encargadas de evaluar la confianza en las corporaciones policiales”.

Atribuyó los buenos resultados en seguridad a la coordinación entre instituciones. “Aquí hay una colaboración puntual entre la policía municipal, la policía estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional. Esa sinergia no se observa en otras entidades del país”.

Como ejemplo, dijo, está el operativo de acción inmediata desplegado en Plaza Victoria, donde se logró la detención de uno de los presuntos responsables gracias a la respuesta conjunta de las corporaciones.

“Datos recientes del INEGI posicionan a Querétaro como una de las cinco capitales con mayor presencia de seguridad, y al estado como uno de los más seguros del país”.

Destacó que la corporación de seguridad pública de la capital se encuentra entre las mejor preparadas del país, no solo por su desempeño operativo, sino también por su formación académica.

Afirmó que los elementos operativos de la Policía Municipal cuentan, como mínimo, con estudios de nivel medio superior concluidos, requisito obligatorio para formar parte de la corporación. Sin embargo, destacó que la mayoría de los agentes han alcanzado grados académicos superiores.

“En el municipio de Querétaro somos referentes a nivel nacional porque aquí el policía puede egresar como Técnico Superior Universitario en Policía de Proximidad. Desde su formación, ya cuentan con estudios de nivel técnico superior”.

Señaló que un número significativo de elementos posee licenciaturas en Derecho, Criminología y Ciencias de la Seguridad, así como estudios de posgrado.

“Tenemos muchos elementos con maestría e incluso con doctorado. Esa es la amplia gama de preparación académica que tenemos en la Policía Municipal”.

Mencionó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuenta con un programa de estímulos e incentivos para fomentar la formación continua del personal policial a lo largo de su carrera.

Respecto a las condiciones físicas de los elementos, el alcalde indicó que, aunque no contaba con datos específicos sobre edad o peso promedio, todos los policías deben aprobar evaluaciones físicas anuales como parte de sus exámenes de desempeño. “No son exámenes médicos rutinarios, sino ejercicios propios de su profesión”.

Adelantó que solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que proporcione datos detallados sobre el perfil académico, físico y etario de los elementos, a fin de transparentar y respaldar los estándares de profesionalización de la corporación.