Poder Judicial de Michoacán y Suprema Corte de Justicia de la Nación fortalecen lazos

Ciudad de México, México, 23 de enero de 2026. El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en compañía de la magistrada de la Sala Unitaria Penal Región Zamora, Laura Elena Alanís García, donde sostuvo una reunión de trabajo con ministras y ministros del Máximo Tribunal del país.

Durante el encuentro, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, manifestó el interés de que Michoacán sea sede de una de las sesiones itinerantes que la Suprema Corte tiene contempladas realizar en distintas entidades del país, al respecto, el magistrado presidente Hugo Gama expresó la total disposición del Poder Judicial de local para brindar todas las facilidades institucionales necesarias para la realización de dicho ejercicio.

En el marco de esta visita, además el magistrado presidente extendió una invitación a las ministras y ministros para acudir a la conmemoración del 211 aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en Ario de Rosales, Michoacán, reafirmando con ello los lazos históricos e institucionales entre ambos poderes judiciales.

La instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación en Ario de Rosales representa un hecho de profunda relevancia para la historia jurídica del país, al constituir uno de los primeros esfuerzos por consolidar un sistema de justicia autónomo en México y sentar las bases del actual Poder Judicial.

Cabe recordar que 2008 es el último año del que se tiene registro de la asistencia de una ministra de la Suprema Corte a esta conmemoración, lo que otorga especial relevancia a la invitación formulada por el Poder Judicial de Michoacán para fortalecer la presencia institucional del máximo tribunal en este acto histórico.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la colaboración respetuosa entre instituciones y la preservación de la memoria histórica judicial.