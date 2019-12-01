Poder Judicial de Michoacán y Fiscalía General del Estado firman convenio para ampliar interconexión y agilizar gestiones de asuntos penales

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- Convencidos de la importancia de implementar acciones para garantizar el derecho de acceso a la justicia a la ciudadanía, de manera pronta y expedita, así como bajo los principios de autonomía, legalidad y seguridad jurídica, este día el Poder Judicial de Michoacán y la Fiscalía General del Estado firmaron convenio de colaboración.

Se trata de una coordinación en la que se establecen las condiciones para ampliar la interconexión y armonizar los sistemas de información de ambas instituciones, a través de medios tecnológicos, para agilizar y simplificar las gestiones que por razones de competencia tienen entre ellas, de manera especial de las audiencias que se derivan de una carpeta de investigación en materia penal.

“La procuración de justicia, así como su impartición y administración, constituyen un derecho humano que en su conjunto deben cumplir los altos estándares que la propia Constitución federal y local mandatan. Lo anterior exige el diseño e implementación de mecanismos que materialicen ese derecho fundamental de forma ágil, pronta y expedita” expresó el magistrado presidente del Poder Judicial, Gerardo Contreras Villalobos, durante la firma del convenio.

“Los esfuerzos de ambas instituciones se reflejan en este acuerdo de voluntades y responden a la necesidad de brindar la mejor atención posible a la sociedad, atendiendo los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, especialmente en el contexto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Además se mejora la comunicación y el intercambio de información que resulta vital para agilizar los procedimientos en las causas penales, lo que permitirá la prestación de un servicio más eficaz y más eficiente”, concluyó.

Por su parte, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, señaló “Con éste convenio, yo estoy seguro que mejorará el trabajo, la atención, pero sobre todo la evaluación de las etapas procesales tanto de la procuración como de la administración de la justicia; y sin lugar a duda, ayudará para que la ciudadanía se sienta también acompañada, atendida y pueda ver una respuesta inmediata a sus demandas”.

Finalizó detallando que esta conectividad entre ambas instituciones permitirá dar mejores resultados, reducir el tiempo en los procesos y erradicar vicios; pero también el personal tendrá una herramienta adicional para generar las mejores condiciones en la dinámica de la procuración e impartición de justicia.

Con este acto jurídico, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Michoacán avanzan en la consecución de metas comunes, mejoran la calidad en la procuración, impartición y administración de justicia penal actuando acorde a las expectativas de la sociedad.