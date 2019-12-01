En Michoacán, seguimos los pasos de Sheinbaum, afirma gobernador

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 11:20:12

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre del 2025.- En Michoacán se siguen los pasos del trabajo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien impuso un modo de trabajo desde que fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En el marco de la gira presidencial de rendición de cuentas “La Transformación Avanza”, el mandatario michoacano aseguró que en el estado actualmente se construye la infraestructura que no se había hecho en 50 años, sin deuda pública, pues, afirmó, la deuda siempre es el pueblo quien la paga.

“Procuro estar a la altura y seguir tus pasos”.

Hoy en Michoacán se paga puntual a maestras y maestros, eso se debe al apoyo de la Presidenta, que apoya para el pago de la nómina educativa, recalcó.

Ramírez Bedolla enfatizó que Michoacán es la entidad que más ha avanzado en combatir el rezago educativo, según los datos del INEGI, por lo que comentó, con una mujer científica al frente del gobierno federal, este estado logrará mayores avances en materia educativa.

El titular del Ejecutivo estatal reconoció que la Presidenta, Claudia Sheinbaum, ha tenido retos mayúsculos en buena parte del primer año de su mandato, por los obstáculos que han impuesto los socios del país vecino norte, aunque dijo estar seguro de que con Sheinbaum al frente saldremos adelante.