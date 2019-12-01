Poder Judicial de Michoacán inicia “Justicia con Huella” campaña solidaria en favor de perros y gatos

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán lanza la campaña solidaria “Justicia con Huella”, una iniciativa de acopio de croquetas para perros y gatos que busca contribuir a la alimentación y el cuidado de animales en situación de calle, abandono o maltrato, atendidos por refugios y personas rescatistas en la entidad.

La recepción de donaciones se realizará del 3 al 13 de noviembre, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, en dos centros de acopio ubicados en la planta alta del Edificio A del Palacio de Justicia José María Morelos, en Calzada La Huerta #400, colonia Nueva Valladolid, en Morelia: la ponencia del licenciado Omar Alexandro Negrón Villafán y la ponencia de la magistrada Paula Edith Espinoza Barrientos.

La ciudadanía y el personal del Poder Judicial podrán sumarse con donaciones desde un kilogramo de croquetas para perros o gatos. El alimento deberá entregarse en su empaque original, debidamente sellado; no se recibirá alimento a granel.

Todo lo recaudado será entregado a agrupaciones animalistas de Michoacán, con el propósito de apoyar la labor que realizan en favor de miles de animales que requieren alimento, atención y protección. Con esta campaña, impulsada por el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, el Poder Judicial de Michoacán invita a la sociedad a sumarse a esta causa solidaria y contribuir al bienestar animal.