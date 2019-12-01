Poder Judicial de Michoacán continúa preparándose para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán mantiene una ruta de preparación para la implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2027.

A través de la Comisión Multidisciplinaria para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se trabaja en ocho ejes: planeación institucional, diagnóstico, reorganización judicial, justicia digital, adecuación normativa, capacitación, vinculación institucional y difusión. Como parte de este proceso se han revisado cargas de trabajo, expedientes, personal, infraestructura y tecnología, además de impulsarse acciones para adecuar la estructura jurisdiccional a las necesidades del nuevo sistema.

Entre las acciones concretas destaca la capacitación del personal. Se han organizado dos jornadas de actualización, en las que se han realizado simulacros de audiencias con la participación de jueces y personal judicial, además de talleres y conversatorios orientados a fortalecer los conocimientos y habilidades necesarios para la operación del nuevo modelo de justicia. Estos ejercicios prácticos permiten familiarizar al personal con las distintas etapas del procedimiento oral y poner a prueba, en escenarios simulados, la coordinación, herramientas y procesos que serán necesarios para su implementación.

A la par, se creó el Juzgado en Línea como proyecto piloto, para lo cual se ha trabajado en su estructura, operación, recursos tecnológicos y reglas para la presentación electrónica de demandas y solicitudes. A ello se suman la actualización de las reglas sobre el Tribunal Electrónico, firma electrónica, expediente digital y audiencias telemáticas.

En materia de reorganización, se han planteado medidas para aprovechar de mejor manera los recursos disponibles, entre ellas la propuesta sobre los distritos que conservarán juzgados menores y la extinción de los correspondientes a Coalcomán, Jiquilpan y Tanhuato. Asimismo, se impulsó la creación del Juzgado de Tarímbaro.

La preparación se complementa con el intercambio de experiencias con los Poderes Judiciales de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, así como con una estrategia de difusión para acercar al foro jurídico y a la ciudadanía información sobre el nuevo sistema.

De esta manera, la Comisión Multidisciplinaria mantiene una preparación gradual, técnica y coordinada, a la par de las acciones aprobadas por el Órgano de Administración Judicial, para que la entrada en vigor del Código se traduzca en una justicia civil y familiar más accesible, eficiente, moderna y cercana a las personas.