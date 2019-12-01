Pocas escuelas no iniciaron ciclo escolar este lunes por informe de gobierno: SEE

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre del 2025.- Algunas instituciones educativas en Michoacán no arrancaron el ciclo escolar este día, fecha programada para el inicio del ciclo escolar 2025-2026, pues de acuerdo Secretaría de Educación en el Estado (SEE), se trató de planteles que consideraron este lunes como día inhábil, a pesar de que el calendario escolar oficial marcaba el arranque de actividades.

La titular de la SEE, Gabriela Molina Aguilar, explicó que el retraso se dió por el primer informe de gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, situación que provocó que en ciertas escuelas no hubiera actividades. Sin embargo, aseguró que el ciclo escolar ya está en marcha y que se espera que todas las instituciones regularicen su operación de manera inmediata.

Comentó que gracias a la coordinación con las 10 oficinas regionales y con los padres de familia se tiene un seguimiento de los planteles, lo que permitirá contar con un informe detallado de las escuelas que sí cumplieron con el arranque establecido para el primero de septiembre.

Gaby Molina enfatizó que, aunque desde el jueves anterior se enviaron circulares para precisar el inicio de clases, se tendrá tolerancia ante la confusión generada. Asimismo, recordó que los docentes ya habían retomado labores la semana previa como parte de las actividades de consejo técnico.

Cabe destacar que la funcionaria estatal señaló que será este lunes a las 10 de la noche cuando se tenga el corte de inicio de actividades estudiantiles en Michoacán.