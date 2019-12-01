Plaza Gertrudis reposiciona a Pátzcuaro como epicentro turístico: Gladyz Butanda

Pátzcuaro, Michoacán, a 14 de diciembre de 2025.- La restauración de la Plaza Gertrudis Bocanegra y la reciente construcción del Mercado de Pátzcuaro, son obras que permitieron el reposicionamiento del municipio como epicentro turístico a escala nacional y que garantizan la preservación de la vasta riqueza cultural de Michoacán, subrayó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Ello, luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inaugurara dicho espacio público en compañía de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quienes coincidieron en que esta plaza potenciará el desarrollo turístico y, por ende, económico de la región.

“Hoy no sólo estamos ratificando el compromiso de nuestro gobernador con este bello Pueblo Mágico, ya que esta obra representa mucho más: la preservación de las raíces culturales, históricas y ancestrales que caracterizan a Pátzcuaro y toda la región Lacustre”, dijo Gladyz Butanda durante su intervención.

La funcionaria estatal destacó además que, “el procedimiento de restauración fue quirúrgico, pues las manos artesanas de los trabajadores partícipes en la obra labraron pieza por pieza, la cantera de este histórico lugar, todo esto para resaltar su majestuosidad ante los ojos de más de 21 mil 690 beneficiarios, así como de los miles de turistas que toman como destino este Pueblo Mágico”.

Finalmente, remarcó que la conexión de la Plaza Gertrudis Bocanegra con el nuevo Mercado de Pátzcuaro abre una ventana al nuevo atractivo turístico del municipio de Pátzcuaro, principal referente cultural del estado.