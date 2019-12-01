Plan Michoacán camina con resultados: Gabriela Molina

Uruapan, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- Junto al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina, expuso que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia avanza con resultados porque camina de la mano de la gente, con voluntad y en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Frente a mil personas presentes en la entrega de obra de la Escuela Telesecundaria "José María Morelos y Pavón" que fue reconvertida para poder recibir a jóvenes de bachillerato gracias a la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública (SCOP) a cargo de Rogelio Zarazúa, la secretaria de Educación destacó que el plan “tiene corazón de mujer, el de la presidenta, entiende el futuro como una construcción diaria, donde el corazón del proyecto es la educación para transformar la vida de las familias".

Estas obras no solo representan infraestructura, simbolizan una decisión firme de creer en la juventud y evitar que abandonen sus estudios por falta de espacios cercanos. Gracias al plan, este año habrá una inversión histórica de casi 3 mil 100 millones para mejorar las escuelas y serán alrededor de 800 mil estudiantes de todos los niveles los beneficiados con alguna beca.

Asimismo, subrayó que el acompañamiento a las juventudes debe ser integral, incluyendo la salud mental y la escucha activa como herramientas para cerrar la puerta a la violencia. "Necesitamos escuelas que escuchen, familias que acompañen, comunidades que abracen", expresó la funcionaria. Las escuelas deben ser espacios seguros donde las niñas, niños y jóvenes se sientan protegidos y acompañados para procesar sus emociones.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) enfatizó que cuando una comunidad decide cuidar a sus jóvenes, cuando decide creer en la educación y ayudarles a construir un futuro, está honrando la vida. “Hoy no sólo inauguramos un espacio aquí en la comunidad de Tejerías. Hoy abrimos puertas, sembramos futuro, le decimos a cada joven: aquí hay un lugar para ti”, finalizó.

Al evento asistió el secretario de Finanzas, Luis Navarro; la titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; Ilse Torres, presidenta de la Canaco Uruapan; Margarita Trujillo, rectora de la Universidad Politécnica de Uruapan (UPU); Selene Gómez, directora del Tecnológico de Uruapan; el diputado local Carlos Bautista Tafolla; y la diputada federal Guadalupe Araceli Arias; los empresarios Camelia Calleja, David Martínez, Patricia Silva y Raúl Martínez; entre otros.