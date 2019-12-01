Pide gobernador de Querétaro mantener la calma y evitar caer en psicosis ante recientes acontecimientos de violencia

Querétaro, Querétaro, a 22 de febrero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González dirigió un mensaje a la ciudadanía queretana para transmitir tranquilidad y explicar las acciones emprendidas ante los recientes acontecimientos registrados en el estado.

Informó que, desde el inicio de los hechos, se estableció coordinación con los distintos niveles de gobierno y fuerzas de seguridad. Entre ellas, la 17ª Zona Militar, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de mantener una alerta máxima y garantizar la seguridad en la entidad.

Confirmó que en Querétaro se registraron tres eventos, incluyendo un incidente en una tienda Oxxo, donde no hubo personas lesionadas, y dos sucesos en la carretera federal 57, los cuales ya fueron asumidos por la Fiscalía General de la República.

En su mensaje, pidió a la población mantener la calma y evitar caer en psicosis. Explicó que el cierre de algunas tiendas y la suspensión de un partido de fútbol obedecen a decisiones de carácter nacional y preventivo, no a evacuaciones locales. “Cualquier precaución en este momento no está de más, lo más importante es salvaguardar la integridad de todas y todos”.

Anunció la suspensión de clases en el estado a partir de mañana, como medida preventiva. Subrayó que las fuerzas de seguridad realizan patrullajes y operativos para evitar que la situación en otras partes del país afecte a Querétaro.

Exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales del gobierno estatal y aclaró que algunos rumores, como los apagones eléctricos, no están relacionados con los hechos de seguridad, sino con condiciones climáticas atendidas por la Comisión Federal de Electricidad.

“Querétaro siempre ha sido distinto y distinguible. Les pido calma, temple y confianza en nuestras instituciones”.