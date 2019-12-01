Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 16:01:31

Morelia, Michoacán, 23 de noviembre del 2026.- El Partido de la Revolución Democrática en Michoacán mantiene pendientes de negociación los finiquitos de siete ex trabajadores que iniciaron procedimientos laborales luego de la pérdida del registro nacional del partido, informó su secretario de Finanzas, Ángel Rafael Macías Mora.

Recordó que tenían una plantilla de alrededor de 70 personas, la mayoría llegó a acuerdos de liquidación con el partido y formalizó el proceso ante las instancias de conciliación. Los siete casos pendientes corresponden a personas que decidieron acudir a la vía de la demanda.

“Ellos están en sus procedimientos, están esperando sus tiempos”, señaló Macías Mora. Agregó que el partido mantiene la disposición de dialogar y alcanzar acuerdos con quienes aún tienen procesos abiertos.

El secretario de Finanzas dijo que confían en avanzar durante enero y atender los casos pendientes. “Queremos acercarnos y llegar a un acuerdo. Estamos también en ese proceso, que seguramente en enero podremos solventar estas partes”, indicó.

De las siete personas, la mayoría tenía menos de tres años de antigüedad, solo una de ellas trabajó cerca de 14 años y, de acuerdo con Macías Mora, existe disposición para retomar las conversaciones y buscar una salida acordada.

“Se les reconoce a todos, se les reconoce su trayectoria, pero tienen su propio derecho de poder ir a las instancias a presentar alguna demanda”, expresó el dirigente.