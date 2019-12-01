Pelea en bar fue por defender a una mujer: Pancho Domínguez 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de agosto de 2025.- A través de las cuentas de redes sociales del exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dio a conocer que la pelea en la que estuvo involucrado el fin de semana en un bar ubicado al norte de la capital queretana, fue entre otras personas, que en su lucha, agredieron físicamente a una mujer que se encontraba en el mismo grupo que él.

“El pasado fin de semana, en un establecimiento, una mujer de nuestro grupo fue agredida en medio de una riña entre terceros. Al percatarme de que había sido lastimada, intervine para protegerla”, dice la carta al pie de la letra.

De igual manera, afirmó que rechaza cualquier acto de violencia, por lo que ya realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

“Rechazo firmemente toda forma de violencia contra las mujeres. Existe una denuncia formal en la Fiscalía, que dará puntual seguimiento a lo sucedido. Mi compromiso es y seguirá siendo con el respeto, la legalidad y la justicia”, concluyó el comunicado.