Pausa de corridas de autobuses, cierre de tiendas de conveniencia y centros comerciales, como medida de prevención: Segob

Pausa de corridas de autobuses, cierre de tiendas de conveniencia y centros comerciales, como medida de prevención: Segob
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 19:52:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, hizo un llamado a la población a mantener la calma ante los hechos recientes y aseguró que se mantiene activo el despliegue de seguridad por parte de fuerzas federales y estatales en todo el territorio michoacano.

El encargado de la política interna del estado informó que los operativos coordinados continúan en distintas regiones, con presencia de corporaciones estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, a fin de preservar el orden y brindar certeza a la ciudadanía.

Zepeda Villaseñor puntualizó que el Aeropuerto Internacional de Morelia opera con normalidad y no ha registrado afectaciones en sus vuelos ni en sus servicios.

No obstante, señaló que de manera preventiva se sugirió el cierre temporal de tiendas de conveniencia y centros comerciales; además se han pospuesto las salidas de terminales de autobuses en algunas zonas, como medida precautoria para salvaguardar la integridad de la población mientras se estabiliza completamente la situación.

“El Gobierno del Estado mantiene el control y trabaja de forma coordinada para atender cualquier eventualidad. Pedimos a la ciudadanía conservar la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales”, expresó.

Asimismo, reiteró que la Mesa de Seguridad estatal permanece en sesión permanente para dar seguimiento puntual a los acontecimientos y tomar decisiones oportunas que garanticen la tranquilidad en Michoacán.

Finalmente, el secretario exhortó a evitar la difusión de rumores o información no verificada, al subrayar que la desinformación puede generar alarma innecesaria y afectar el entorno social.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arde Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho: Queman banco y vehículos tras confirmarse la muerte del capo
Vinculan a proceso a 3 personas en Zitácuaro, Michoacán, por los delitos de discriminación y lesiones en agravio de una comerciante adulta mayor
Reportan enfrentamientos armados en Zacapu, Michoacán
Choque de patrulla de la GC y un vehículo particular deja un civil fallecido y dos policías heridos en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Cuatro delincuentes abatidos en Michoacán este domingo, confirma Fiscal Torres Piña
Operación secreta, armas de guerra y muerte en el aire: Defensa reconoce intervención de EEUU en operativo contra “El Mencho” y alista despliegue de tropas para garantizar seguridad en Jalisco
Gobierno de Guanajuato asegura control total tras jornada de violencia derivada de operativo federal en Guadalajara 
Claudia Sheinbaum pide guardar la calma ante la situación que se vive en el país por el fallecimiento de
Comentarios