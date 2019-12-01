Paul Ospital denunciará ante el IEEQ "destapes" y actos anticipados de campaña

Querétaro, Querétaro, a 26 de octubre de 2026.- Luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) tomó protesta de sus nuevos coordinadores estatales, figuras que operan como sus cartas fuertes rumbo a los comicios de 2027, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Ospital Carrera, confirmó que interpondrá una denuncia formal ante las autoridades electorales.

Para el legislador de la bancada naranja, el evento partidista constituye un claro fraude a la ley y una anticipación flagrante de los tiempos electorales, lo que a su juicio vulnera el piso parejo indispensable para regir la contienda por la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso local.

Señaló que el nombramiento de estos perfiles —encabezados por cuadros políticos de peso como Felipe Fernando "Felifer" Macías Olvera— debe ser analizado con lupa por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), cotejándolo estrictamente con la legislación vigente y el calendario del proceso electoral recientemente publicado.

Aseguró que la figura de los denominados "coordinadores de trabajos partidistas" no es más que un artilugio institucional utilizado por los partidos tradicionales para consumar "destapes" anticipados, posicionar su imagen pública ante la ciudadanía y evadir los tiempos formales de precampaña y campaña estipulados por la ley.

"Las reglas electorales deben aplicarse a todos los partidos políticos por igual. La bancada naranja ha mantenido una postura firme de vigilancia contra cualquier fuerza política que intente adelantarse a los plazos legales, advirtiendo que acudirán a las instancias correspondientes para frenar estas prácticas".

Mientras las dirigencias de Acción Nacional defienden estos nombramientos al interior de su normatividad estatutaria como meros procesos de reorganización interna de cara al futuro político del estado, voces opositoras como la de Paul Ospital endurecen el tono.

El legislador exigió tanto al IEEQ como a los tribunales locales dar un "manotazo sobre la mesa" que ponga freno a estas dinámicas, advirtiendo que permitir el adelanto sistemático de los tiempos erosiona la equidad de la contienda y convierte la antesala electoral en un escenario de simulación permanente que daña la credibilidad de las instituciones democráticas en Querétaro.