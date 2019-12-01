Pátzcuaro, en la agenda de proyectos insignia del Gobierno de Michoacán: Bedolla

Pátzcuaro, en la agenda de proyectos insignia del Gobierno de Michoacán: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 15:45:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que Pátzcuaro forma parte de la agenda de proyectos insignia de su administración donde se realizan acciones para la dignificación de espacios públicos, la protección del lago, el impulso a la cultura, la movilidad peatonal y la recuperación del Centro Histórico.

Al asistir al primer Informe de Gobierno del alcalde Julio Arreola, el mandatario aportó que, en congruencia con su vocación municipalista, el presupuesto estatal se ve reflejado en este destino turístico, reconocido a nivel internacional, donde se han invertido más de 104 millones de pesos en obras por medio del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

Como la construcción del nuevo mercado municipal que hoy es una realidad, para el cual se destinaron 280 millones de pesos, convirtiendo a este centro de comercio popular de la región en el más grande y moderno del estado; así como la renovación que se realiza actualmente de la plaza Gertrudis Bocanegra donde se invierten cerca de 30 millones de pesos.

Ramírez Bedolla señaló el rescate del lago de Pátzcuaro, tras una fase crítica que se reflejó en la reducción de los niveles de agua, pero que, con el trabajo de los habitantes de las comunidades aledañas y la puesta en marcha del programa de Empleo Temporal, se han desazolvado canales, recuperado 46 manantiales, como los de Urandén; así como reforestado 1.5 millones de árboles en 2024, y en este año se plantan dos millones más. 

“Pátzcuaro tiene en el Gobierno de Michoacán a un aliado firme, dispuesto a recorrer la senda del bienestar de la mano de su gente. Juntos estamos construyendo la Cuarta República con dignidad, con justicia y con esperanza”, expresó Ramírez Bedolla, tras reconocer el esfuerzo y compromiso del alcalde a favor de la transformación de este Pueblo Mágico.

El gobernador resumió que todo este trabajo conjunto se encuentra encaminado hacia un objetivo mayor: que Pátzcuaro sea reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acusan al gobierno del incendio al antimonumento +43;  “quieren borrar rastros de desaparecidos antes del mundial de futbol”
Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán
Condenan a José Alejandro “N” a 330 años de cárcel por secuestrar y quitarle la vida al hijo de Pasalagua en Morelia, Michoacán
Aseguran autos de lujo, armas y estupefacientes en cateos en Nuevo León
Más información de la categoria
Capturan a presunto implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Comentarios