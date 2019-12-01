Participa SEDIF en la Jornada de Cirugías de Cataratas 2025

Querétaro, Querétaro, 27 de agosto del 2025.- Con el objetivo de beneficiar a personas con discapacidad visual debido a cataratas, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, se sumó a las acciones de la Asociación ALE, I.A.P., que en conjunto con la Secretaría de Salud y Oftavisión, organizó esta Jornada Gratuita de Cirugías de Cataratas 2025.

En el auditorio del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), Gómez Niembro en compañía de la presidenta Fundadora de la Asociación ALE, Adriana Castro de Alverde; y el director de Rehabilitación y Asistencia Social, Francisco Reséndiz López, recorrieron esta jornada destinada a las personas sujetas de asistencia social.

Dicha actividad hizo que el director general del SEDIF se mostrara muy satisfecho de ayudar a mejorar la calidad de vida de las y los queretanos, y agradeció a la Asociación ALE, al personal médico y al grupo de voluntarios que participan en esta iniciativa que beneficia a 330 personas provenientes de los 18 municipios de la entidad.

Al tomar la palabra, la presidenta Fundadora de la Asociación ALE, Adriana Castro de Alverde, recordó que del 26 al 28 agosto se revisan y evalúan a las y los pacientes que fueron susceptibles de ser operados durante esta jornada, posteriormente las cirugías se realizarán del 28 de septiembre al dos de octubre en las instalaciones del Hospital General de Querétaro.

Cabe señalar que el Sistema Estatal DIF apoya en esta jornada con recursos económicos, alimentación de los pacientes, médicos y personal operativo, transporte, hospedaje, coordinación con los Sistemas DIF Municipales, así como el servicio ofrecido por medio de los albergues Nänä y Juventino Castro Sánchez.