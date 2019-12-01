Participa Luis Nava en activación física en Colón, Querétaro

Colón, Querétaro, 9 de marzo del 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, y la secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, participaron en una jornada de activación física realizada en el municipio de Colón, como parte de las acciones de la estrategia “Aquí Contigo”.

“El gobernador Mauricio Kuri, quien les manda saludos, nos pidió a todo su equipo de trabajo salir a la calle, ir a los municipios, ir a las comunidades y tener actividades, acercarnos, tocar puertas, visitar los tianguis, mercados, para estar cerca de ustedes ponernos a sus órdenes y que entonces juntos podamos trabajar para poder lograr que las familias vivan mejor”, indicó.

Luis Nava destacó que este tipo de acciones permiten acercar actividades recreativas y de bienestar a las colonias y comunidades, generando espacios de encuentro entre vecinos y promoviendo entornos positivos para niñas, niños, jóvenes y adultos.

“¿Qué queremos? que entre todos hagamos un gran equipo y cuidemos a Querétaro, que cuidemos este Querétaro que tanto queremos, que tanto trabajo nos ha costado y que pues entre todos tenemos que cuidar a las familias, tenemos que cuidar sobre todo a las niñas y a los niños, cuidar a nuestros adultos mayores para que todas las familias puedan vivir mejor”, expresó.

En tanto, Sonia Rocha resaltó la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan la participación de las mujeres y promuevan su bienestar integral, a través de actividades que también contribuyan al cuidado de la salud física y emocional.

Durante la actividad, familias de la comunidad se sumaron a ejercicios y dinámicas que promueven la actividad física y la convivencia, con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la participación comunitaria.