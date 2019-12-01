Participa IEM en Encuentro Nacional para fortalecer la educación cívica y la cultura democrática

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- Con el objetivo de evaluar los resultados de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica (ENCÍVICA) 2024-2026, identificar áreas de oportunidad y fortalecer las acciones institucionales para la promoción de la cultura democrática, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) participó en el Encuentro Nacional de Cultura Democrática, convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En representación del IEM asistieron la Consejera Presidenta Provisional, Selene Lizbeth González Medina; la Mtra. Erandi Reyes Pérez Casado, Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana; así como la Mtra. Zianya Paulina Orozco y la Mtra. Flor Juana Mendoza Zárate, Coordinadoras de Educación Cívica y Participación Ciudadana.

Durante el encuentro, las y los participantes analizaron los resultados alcanzados por la ENCÍVICA 2024-2026 y compartieron experiencias sobre las acciones implementadas para fortalecer la participación ciudadana, la formación cívica y la construcción de una cultura democrática en las entidades federativas.

Asimismo, como parte de la jornada de trabajo, se desarrollaron mesas de análisis organizadas por circunscripciones electorales. El personal del IEM integró la Mesa de la Quinta Circunscripción, conformada por los estados de Colima, Michoacán, Estado de México y Querétaro, donde se revisaron datos de contexto, indicadores de participación ciudadana y las acciones operativas implementadas en el marco de la ENCÍVICA.

De igual manera, intercambiaron experiencias sobre la adaptabilidad de las estrategias a los contextos locales, la disponibilidad de recursos para su implementación y las condiciones sociales, culturales y territoriales que inciden en el desarrollo de las actividades de educación cívica.

Finalmente, las reflexiones generadas durante este encuentro contribuirán a la construcción de propuestas para fortalecer las políticas en materia de educación cívica en el país y servirán como insumo para el diseño de futuras estrategias orientadas a incrementar la participación ciudadana y consolidar la cultura democrática.