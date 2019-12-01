Paracho mantiene viva su tradición guitarrera de generación en generación: Gaby Molina

Paracho, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- Gaby Molina reconoció el trabajo de las y los lauderos de Paracho, quienes con talento, dedicación y amor por sus raíces mantienen viva una tradición que ha dado identidad a Michoacán y ha llevado el nombre del estado a distintos países del mundo, la cual está vigente gracias a la continuidad que dan las nuevas generaciones.

La aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán destacó que uno de los mayores orgullos de Paracho es ver cómo las y los jóvenes aprenden el oficio de sus madres, padres, abuelas y abuelos, asegurando que la elaboración artesanal de guitarras siga siendo parte de la vida y la cultura del municipio, donde hay más de 300 talleres familiares dedicados a esta labor.

Tras dialogar con lauderos de la región, Gaby Molina señaló que preservar esta tradición también significa respaldar a quienes viven de ella, fortalecer la economía local, que desde hace 50 años se incentiva con el Festival Internacional de la Guitarra de Paracho, y reconocer el valor de las familias que, generación tras generación, convierten la madera en instrumentos que representan la identidad de Michoacán.

Finalmente, afirmó que el impulso a la cultura, las artesanías y a las comunidades que las preservan forma parte de la transformación que vive el país bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque proteger el patrimonio cultural también es generar bienestar, oportunidades y orgullo para las presentes y futuras generaciones.