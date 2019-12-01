Para construir un Morelia de las grandes oportunidades urgen políticas públicas con visión: Brissa Arroyo  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 16:34:00

Morelia, Michoacán, 26 de Octubre de 2026.- En cada colonia de Morelia hay demandas históricas como de agua potable, pavimentación de calles, banquetas, drenaje y un orden urbano, "son legítimas y justas esas peticiones", destacó Brissa Arroyo Martínez, Diputada Local.

Brissa Arroyo, - Presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría en el Congreso de Michoacán-, consideró que urgen políticas públicas con gran visión, con planeación estratégica en donde haya una intervención de la academia y expertos en temas de crecimiento y desarrollo urbano.

Al recorrer las colonias Unión Ejidal Isaac Arriaga y San José Itzicuaro, la Congresista de la Ciudadanía subrayó que se requiere de un proyecto de intervención en Morelia con conciencia social, con vocación y visión.

Y es que, durante estos recorridos la propia ciudadanía comparte sus testimonios de que pagan puntualmente el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje y predial pero no reciben los beneficios.

"Ya no podemos seguir acostumbrados a que nuestro municipio tenga tantas realidades, que haya muchas 'Morelias' en una sola, eso tiene que cambiar", afirmó Brissa Arroyo.

Las vecinas y vecinos de la colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga, cercanas a la salida a Charo, expusieron que cuando llueve se inundan porque la calle está llena de basura y no hay salida del agua "hace tres años que no limpian la zanja", comentaron.

Los lotes baldíos y sucios son un foco de infección, y también usados para el vandalismo, en el servicio de agua potable, las pipas que ofrece la autoridad no entran porque las calles son intransitables, agregaron

En San José Itzicuaro las vecinas y vecinos comentaron que son históricas sus demandas en el sentido de la falta de agua potable, las inundaciones, la invasión de espacios que antes eran de áreas verdes, entre otras problemáticas.

Brissa Arroyo se comprometió a "tocar puertas", dar seguimiento a las solicitudes que desde hace meses los colonos han enviado a las autoridades municipales y que no han sido resueltas.

"Vamos a construir comunidad, ustedes merecen vivir con dignidad, con servicio de agua potable, calles pavimentadas, drenaje, sin inundaciones, en una ciudad con orden", afirmó.

Brissa Arroyo es Presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, e integrante de las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género así como de Gobernación en la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán.