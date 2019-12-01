Paola Delgadillo llama a sumarse a 'Cobijemos Morelia 2026' para abrigar a familias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 21:40:34

Morelia, Michoacán; 15 de noviembre de 2026.- Ante la llegada de la temporada de frío, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, llamó a la ciudadanía a sumarse a “Cobijemos Morelia 2026”, una iniciativa que busca reunir cobijas para apoyar a familias de comunidades rurales y colonias de la zona urbana que enfrentan dificultades para protegerse de las bajas temperaturas.

En comunidades como Agua Escondida, ubicadas en zonas altas y boscosas del municipio, el frío puede ser tan intenso que el agua llega a congelarse. Para algunas familias, esta temporada también implica enfrentar gastos adicionales en ropa abrigadora y cobijas que no siempre están a su alcance.

Esta realidad cobra especial importancia en hogares con niñas, niños y personas adultas mayores, quienes requieren mayores cuidados ante las bajas temperaturas. Por ello, la colecta busca acercar abrigo a las comunidades donde las condiciones del invierno y las dificultades económicas hacen más necesario este apoyo.

La colecta forma parte de las acciones de atención social impulsadas por el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través del DIF Morelia, para apoyar a hogares donde las condiciones económicas dificultan contar con el abrigo necesario durante el invierno.

“Detrás de cada cobija hay una familia que necesita protegerse del frío. Queremos que las personas que viven en las comunidades más apartadas sepan que no están solas y que, con la participación de la ciudadanía, podemos hacerles llegar ese abrigo”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

El DIF Morelia invita a la ciudadanía, empresas, escuelas y organizaciones a sumarse al arranque de “Cobijemos Morelia 2026”, que se realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 9:00 horas, en la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

Con esta nueva edición, el DIF Morelia busca que la solidaridad ciudadana llegue tanto a las comunidades rurales como a las colonias urbanas donde hay familias que necesitan apoyo para enfrentar la temporada invernal.