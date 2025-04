PAN retomará Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 1 de abril del 2025.- El Comité Estatal del PAN solicitará a los diputados locales del blanquiazul, retomar la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, con la finalidad de revisar su estatus y si es necesario enriquecerla.

El líder estatal de Acción Nacional, Carlos Quintana, apuntó que es necesario brindar un respaldo a las madres buscadoras de la entidad, las cuales dijo, requieren de la coordinación de las dependencias para lograr la ubicación de sus familiares.

"Lamentable que las madres buscadoras no reciban ni el mínimo respaldo de los gobiernos federal y estatal... Platicaremos con el grupo parlamentario para revisar y enriquecer... A nosotros no nos da celos si lo presentó un diputado de uno y otro partido, lo que nos importa, es tener leyes de calidad para Michoacán", expresó el panista.

El ex legislador federal no descartó contactar a la ex diputada local Margarita López, impulsora de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán.

Según datos proporcionados por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, la entidad ocupa el lugar número 11 en cuanto a cantidad de reportes de desaparecidos.