Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2026.- Acción Nacional designará al diputado federal David Cortés Mendoza como el Coordinador Municipal en Morelia de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, para dirigir los esfuerzos del PAN en el reto electoral que enfrentará la capital michoacana en el 2027.

Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional, informó que David Cortés recibirá el nombramiento el próximo sábado a las 11:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), en un encuentro con militantes y simpatizantes que será encabezado por el Jefe Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, así como por el Coordinador Estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, Alfonso Martínez Alcázar.

“Con el trabajo de David Cortés se fortalece al PAN en Morelia, donde seguiremos impulsando el rescate de México, ante los malos gobiernos de Morena que siguen atentado contra la democracia y el futuro de las próximas generaciones”, señaló Quintana Martínez.

A su vez, David Cortés aseguró que los trabajos de la Coordinación Municipal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, contemplan la cercanía permanente con las y los morelianos, para continuar construyendo un proyecto que permita contar con los mejores perfiles para el proceso electoral del 2027.

“Seguiremos recorriendo la ciudad, seguiremos escuchando a la gente y, como nos ha instruido nuestro Presidente Nacional del PAN, Jorge Romero, mantendremos un constante acercamiento con la ciudadanía para refrendar impulsar a los mejores perfiles ciudadanos que serán nuestros candidatos en el 2027”, precisó Cortés Mendoza.

Por su parte, Benjamín Farfán Reyes, Presidente del Comité Municipal del PAN, explicó que los militantes y simpatizantes de Acción Nacional en Morelia han refrendando su unidad para impulsar los trabajos que encabezará David Cortés.

“La militancia y los simpatizantes de Acción Nacional seguimos avanzando en unidad, para impulsar de forma decidida los trabajos que desde la Coordinación Municipal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, encabezará nuestro diputado federal David Cortés Mendoza, quien cuenta con una importante trayectoria dentro de Acción Nacional”, indicó Farfán Reyes.