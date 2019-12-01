Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2026.- La defensa de la democracia, el fortalecimiento de las familias y la construcción de mejores oportunidades para los morelianos son prioridades del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó Benjamín Farfán, presidente del PAN en Morelia, al anunciar que el próximo sábado 28 de noviembre, a las 11:00 horas, se realizará la entrega oficial del nombramiento de David Cortés Mendoza como coordinador de la Patria, la Familia y la Libertad en Morelia.

El dirigente municipal destacó que este encuentro forma parte de las actividades de organización y participación ciudadana que impulsa Acción Nacional, con el propósito de fortalecer el diálogo con la sociedad y promover una agenda que responda a las necesidades de las familias de la capital michoacana.

“La democracia no se defiende solamente en las urnas, se fortalece todos los días, escuchando a los ciudadanos, respetando sus libertades y trabajando para que cada familia tenga mejores oportunidades. En Acción Nacional tenemos claro que las familias deben estar en el centro de nuestras decisiones”, expresó.

Farfán señaló que Morelia debe continuar con resultados importantes en materia de seguridad, servicios públicos, desarrollo económico y oportunidades para los jóvenes, por lo que consideró fundamental promover espacios de participación que permitan escuchar las inquietudes y propuestas de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que la coordinación encabezada por David Cortés Mendoza tendrá como ejes los valores de patria, familia y libertad, promoviendo el acercamiento con los distintos sectores de la sociedad y la construcción de propuestas orientadas al bienestar y la prosperidad de las familias morelianas.

“Queremos una Morelia donde las familias puedan seguir viviendo tranquilas, donde los jóvenes tengan oportunidades para salir adelante y donde el trabajo y el esfuerzo de las personas se traduzcan en una mejor calidad de vida. Ese es el sentido de seguir organizándonos y trabajando cerca de la ciudadanía”, puntualizó.

El presidente municipal del PAN informó que al encuentro asistirán integrantes y simpatizantes de Acción Nacional, así como ciudadanos interesados en participar en las actividades de esta coordinación.

Finalmente, Benjamín Farfán reiteró que la democracia, la defensa de las libertades y el fortalecimiento de las familias seguirán siendo pilares fundamentales del trabajo de Acción Nacional en Morelia, con una visión de participación ciudadana, desarrollo y prosperidad para la capital michoacana.