Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 15:19:14

Morelia, Michoacan, a 24 de noviembre del 2026.- El Partido Acción Nacional mantiene abiertos los registros de aspirantes a candidaturas para el próximo proceso electoral y prevé cerrar el periodo durante diciembre y los primeros días de enero, informó su dirigente estatal, Carlos Quintana Martínez.

El líder panista explicó que, una vez concluida esa etapa, el Comité Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de determinar qué perfiles son más competitivos para contender por diputaciones y presidencias municipales.

Quintana Martínez señaló que todavía no están definidas las coordinaciones municipales, pues el partido continúa trabajando en la construcción de acuerdos y en la posibilidad de concretar una coalición o candidaturas comunes con el PRI. Indicó que la figura de alianza aún debe resolverse en Michoacán y que esa definición mantiene en pausa varios nombramientos.

Sobre el número de personas registradas y la proporción entre militantes y ciudadanos sin afiliación partidista, dijo que el comité estatal aún no cuenta con un corte. Espera recibirlo a principios de diciembre. Según explicó, la información no se ha entregado para evitar sesgos y permitir que el registro se realice libremente.

El dirigente estimó que entre cuatro y cinco coordinaciones podrían definirse antes de que termine el año. El resto de las determinaciones se abordaría en enero, una vez que avance la definición sobre una eventual coalición o alianza.