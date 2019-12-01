PAN descarta alianzas legislativas con el PRI rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 22:46:51

Ciudad de México, 5 de marzo de 2026.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, descartó la posibilidad de establecer alianzas legislativas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a las elecciones de 2027.

Romero calificó como “ridícula” la postura del líder priista, Alejandro “Alito” Moreno, quien afirmó que competir sin coalición favorecería al oficialismo.

El dirigente panista sostuvo que el PAN busca recuperar su identidad tras los resultados obtenidos en los comicios de 2024, por lo que el partido apostará por fortalecer su proyecto político sin depender de acuerdos con otras fuerzas.

Asimismo, señaló que su partido se enfocará en consolidar su propia agenda legislativa y en reforzar su presencia política con miras a los próximos procesos electorales, priorizando propuestas que, dijo, representen los principios y valores del panismo.