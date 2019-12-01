PAN anuncia reunión de consenso con diputados para analizar desincorporación de inmuebles estatales

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 13:31:51

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026. — Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, informó que sostendrá una reunión de consenso con los diputados locales de su bancada para conocer detalles de la iniciativa sobre la desincorporación de 34 bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.

El representante panista enfatizó que la postura del blanquiazul no será de simple rechazo o aceptación, sino que estará supeditada a la claridad y legalidad del proceso.

El exlegislador señaló la contradicción política que rodea el tema, expresó que

la principal preocupación radica en la metodología de venta, especialmente si se confirma que los inmuebles se ofrecen a valor catastral.

El PAN exigirá conocer el método exacto de venta y quiénes serán los beneficiarios, especialmente ante rumores extraoficiales que apuntan a funcionarios o simpatizantes del proyecto de la Cuarta Transformación.

"Por supuesto tiene que ser un tema de transparencia," afirmó Quintana en entrevista, indicando que si la venta es pública, cualquiera debería poder participar, siempre y cuando "tenga las reglas claras."

El líder panista concluyó que la decisión final del grupo parlamentario será colegiada. "Es una decisión que vamos a tomar colegiadamente juntos... y vamos a salir unidos. O sea, habrá un sí o un no con fundamento."