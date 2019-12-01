PAN alista denuncias por actos anticipados de campaña contra aspirantes de Morena 

Querétaro, Querétaro, a 21 de julio 2026.- Martín Arango García, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, acusó que servidores públicos, incluida la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega Vázquez, incurren en transgresiones a la ley electoral y exigió un "manotazo en la mesa" a las autoridades.

Advirtió que su instituto político prepara un paquete de denuncias contra diversos perfiles y servidores públicos vinculados al proceso interno de Morena, por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.

Señaló que varios de los participantes en la contienda interna de la autodenominada Cuarta Transformación continúan ejerciendo sus cargos públicos mientras realizan actos proselitistas dirigidos a la ciudadanía en general en todo el territorio estatal, lo que calificó como una flagrante violación al marco legal.

"Lejos de enfocarse en trabajar, creo que eso les resta y disminuye credibilidad, porque a lo que se están dedicando es a hacer política, no a cuidar a la gente ni a ejercer su responsabilidad. Por supuesto que estaremos presentando los diversos procedimientos ante todos estos personajes que se están anticipando a lo que la ley dice".

Cuestionado sobre casos específicos, el dirigente panista confirmó que los procedimientos jurídicos abarcarán a la alcaldesa de Cadereyta, a quien señaló por solicitar una licencia de tan solo un día para dedicarse a repartir propaganda política en espacios públicos y fuera de su demarcación territorial.

"Ejerciendo su cargo público, anda paseándose por todo el estado llevando un acto proselitista con los ciudadanos. Está haciendo proselitismo en favor de un partido político y de su candidatura, no entre los militantes como tendría que ser, sino en la sociedad en general y fuera de la demarcación en donde tiene competencia. Eso es una clara transgresión a la ley".

Sobre la fecha exacta de la presentación formal de las quejas ante los órganos electorales, Arango García explicó que el equipo jurídico del partido se encuentra recolectando las evidencias documentales para sustentar cada uno de los expedientes.

"Todos los días prácticamente están saliendo nuevos medios probatorios. Es una decisión que todavía no hemos determinado en fecha, pero cuando lo hagamos se los estaremos informando de manera oportuna".

Llamó a los organismos electorales para que intervengan de manera firme y detengan estas conductas. "Es algo que no se debe permitir; las autoridades electorales tienen que dar un manotazo sobre la mesa para que no siga sucediendo".