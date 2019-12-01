Pablo Varona construye barda perimetral en Kinder "María Montessori "

Pablo Varona construye barda perimetral en Kinder "María Montessori "
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 09:44:27
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Huetamo, Michoacán, a 21 de octubre 2026.- Muchos años tuvieron que pasar para que el problema de filtraciones de agua y la falta de una barda perimetral se solucionara y esto fue, solamente a través del gobierno municipal que dirige el C.P. Pablo Varona Estrada, que acudió al llamado de los directivos y padres de familia de este jardín de niños "Maria Montessori " para iniciar los trabajos de manera formal. 

Ante padres de familia, alumnos y maestros, el alcalde mencionó una vez mas, la importancia de contar con instalaciones adecuadas para que los niños solo deban preocuparse por aprender y jugar tranquilos. Por eso, dijo, su compromiso con la educación continuará hasta el último día al frente de la administración municipal.

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