OXXO entrega apoyos en colaboración con el DIF Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 18:51:08

Morelia, Michoacán; 26 de octubre de 2026.- El DIF Morelia, que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, recibió de Grupo OXXO apoyos funcionales y alimentarios destinados a personas y familias morelianas, como parte de una colaboración que busca atender necesidades específicas y facilitar su vida cotidiana.

Durante un encuentro encabezado por el director general del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, y representantes de la empresa, se realizaron entregas simbólicas a personas beneficiarias.

Entre los apoyos se encuentran 31 dispositivos funcionales, además de ayuda alimentaria para hogares que requieren este respaldo. La aportación incluye sillas de ruedas, auxiliares auditivos, muletas, andaderas y bastones.

Destacan las sillas especializadas para niñas, niños y personas adultas con parálisis cerebral, diseñadas para ofrecer un soporte postural acorde con sus necesidades, lo que puede favorecer su comodidad y facilitar las tareas de cuidado y traslado.

Esta entrega forma parte de una colaboración sostenida entre Grupo OXXO y el DIF Morelia, que anteriormente ha permitido acercar apoyos funcionales y recursos alimentarios mediante una campaña de redondeo.

Ambas instituciones mantienen además un convenio para promover oportunidades de inclusión laboral de personas con discapacidad y adultas mayores.

Durante el encuentro participó David Escobar Bravo, responsable de operaciones de OXXO, quien intervino en representación de la empresa.

Estas acciones se desarrollan en el marco del trabajo del Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para ampliar la atención a personas y familias que requieren apoyos específicos.

“Un apoyo adecuado puede abrir nuevas posibilidades para las personas y sus familias. Una silla especializada, por ejemplo, no solo facilita los traslados: también puede brindar mayor comodidad, favorecer la participación en actividades cotidianas y aliviar algunas tareas de cuidado”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

La colaboración con OXXO permite atender necesidades distintas mediante recursos que tienen una aplicación directa en los hogares. Para el DIF Morelia, mantener estos vínculos con el sector privado representa una vía para acercar apoyos que favorezcan la autonomía y el bienestar de las personas beneficiarias.