Orden en la vía pública, clave para una Morelia más segura y funcional: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán; 10 de febrero de 2026.- Como parte de las acciones que realiza el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para garantizar la seguridad, el orden y el bienestar de las y los morelianos, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, informó que se llevaron a cabo acciones para liberar la avenida Mariano Michelena, que se encontraba invadida por comercios en la vía pública.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de José Pablo Alarcón Olmedo, así como con el área de Inspección y Vigilancia, se llevó a cabo el operativo donde fueron retirados los puestos que impedían el paso de transeúntes.

"El desorden en los espacios públicos no es un tema menor, ya que impacta directamente en la seguridad, la movilidad y la vida cotidiana de las personas, por lo que el gobierno municipal actúa con responsabilidad y firmeza cuando es necesario", señaló Yankel Benítez.

Asimismo, el responsable de la política interna del Ayuntamiento subrayó que gobernar también implica poner orden, siempre bajo reglas claras y con respeto a la ciudadanía.

Yankel Benítez reconoció que en la mayoría de los casos hubo disposición, respeto y voluntad para acatar las indicaciones, lo que refleja el compromiso cívico de la sociedad moreliana y fortalece la construcción de una ciudad más ordenada.

El Gobierno de Morelia continuará trabajando con una autoridad que escucha, que actúa y que cumple la ley, para consolidar una Morelia ordenada, segura y digna, refrendando el compromiso del alcalde Alfonso Martínez, de hacer de Morelia el mejor para vivir.