Oposición quiere sabotear el Mundial, asegura Morena

Ciudad de México, a 30 de marzo 2026.- Morena en la Ciudad de México, advirtió sobre la presencia de grupos ligados a la oposición que buscan sabotear la celebración del Mundial de la FIFA 2026.

Lo anterior, luego de que previo al inicio del partido de México contra Portugal en el Estadio Banorte, aparecieron mantas con la imagen del futbolista Cristiano Ronaldo, en la que se podía leer una leyenda que aseguraba que el astro portugués no viajó con su selección por los problemas de inseguridad en el país.

Las mantas fueron vistas en puentes vehiculares, principalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, gobernada por el panista Mauricio Tabe, con leyendas como “los jóvenes deberíamos ser reclutados por la selección, no por el narco”.

Posteriormente, personas y grupos ligados a la derecha en México compartieron fotografías de esos mensajes.

En conferencia de prensa, el vocero de la bancada de Morena en el Congreso local, Paulo García, señaló que se trata de una campaña con tintes políticos para generar conversación negativa en redes sociales.

“Es muy claro, muy burdo, que fue un operativo coordinado para generar discusión pública. Hay un sector que quiere que le vaya mal a México en el Mundial; quiere una mala nota a nivel internacional y usar eso para atacar políticamente. Eso es jugar contra México, no sólo en términos futbolísticos, sino patrióticos. Y siempre lo vamos a denunciar. Se pusieron a colgar mantas mintiendo deliberadamente; cualquier pambolero sabe por qué no vino Cristiano Ronaldo, porque estaba lesionado, y se ponen a decir que no vino por la inseguridad. Es absurdo”, dijo el diputado por la alcaldía Coyoacán.