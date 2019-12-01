Oposición desdibujada en Morelia, 4T fortalecida, considera Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre del 2026.- La oposición hoy cuenta con perfiles desdibujados en Morelia, mientras que la Cuarta Transformación se ha visto fortalecida en la ciudad, consideró la morenista Gladyz Butanda Macías. Apuntó que ni si quiera la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) ve a sí mismo competitividad y lo ha declarado en algunas ocasiones.

En entrevista, la ex funcionaria estatal manifestó que la oposición ha mostrado su verdadero rostro al recurrir al nepotismo de buscar que familiares lleguen a puestos de poder, mientras que la 4T busca encabezar proyectos que mejoren la calidad de vida de los morelianos.

“La ciudadanía tiene claridad que es la 4T quien va a abonar por una mejor calidad de vida para las y los Morelianos y lo otro pues es el PAN siendo el PAN, ¿no?, poniendo al hermano, metiendo todo el recurso porque sienten que es su único bastión ya, lamentablemente pues ni su dirigencia ve competitividad en Michoacán”.

Sobre si habría de participar la coordinación municipal de la 4T en Morelia, Gladyz Butanda señaló que aún continúa en análisis desde que trinchera podría abonar al proyecto de la transformación, así como de sumar al proyecto de Carlos Torres Piña.

Asimismo, consideró fundamental que se alineen los tres niveles de gobierno para que llegue la transformación a Morelia, pues, dijo, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, en coordinación con el de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han logrado avances importantes para la capital michoacana.