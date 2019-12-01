Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 12:19:42

Santiago de Querétaro, Querétaro; 24 de noviembre de 2026.- El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, asistió a la XXXVIII Convención Anual y Expo ANEAS (Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México).

Se trata de uno de los principales encuentros del sector hídrico en México, que reúne a especialistas, instituciones, organismos operadores, empresas y representantes del ámbito académico.

Este espacio representa una oportunidad para compartir experiencias, conocer nuevas tecnologías y analizar alternativas que permitan hacer frente a los retos actuales del agua en el país, desde su distribución y aprovechamiento hasta el saneamiento y la modernización de los servicios.

Al respecto, Adolfo Torres Ramírez destacó la importancia de participar en este tipo de foros para mantener al organismo en contacto con las nuevas tendencias y experiencias del sector.

“Los desafíos en materia de agua requieren preparación, colaboración y apertura para conocer nuevas alternativas. Estos encuentros nos permiten intercambiar conocimientos y tomar como referencia experiencias que pueden contribuir a mejorar los servicios que ofrecemos a las familias morelianas”.

Durante el encuentro se desarrollan conferencias, talleres y espacios de intercambio técnico que contribuyen a fortalecer las capacidades de los organismos operadores y a impulsar soluciones innovadoras para mejorar la gestión del agua.

Con esta participación, el Ooapas refrenda su interés por mantenerse actualizado y fortalecer sus capacidades institucionales, en beneficio de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Morelia.