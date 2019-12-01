Olivio López Mujica propone Acuerdo por la unidad entre quienes participan en el proceso por Morelia

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre 2026.— Olivio López Mujica, quien se inscribió en el proceso interno de Morena para participar por la Coordinación de la 4T en Morelia, propuso construir un Acuerdo por la Unidad entre las y los participantes registrados, con el propósito de que las diferencias propias del proceso interno no se conviertan en divisiones posteriores.

López Mujica planteó que quienes decidieron participar en este proceso tienen una responsabilidad que va más allá de una aspiración individual: contribuir a la construcción de un proyecto común para Morelia y mantener la unidad una vez que se conozca el resultado de la definición interna.

El planteamiento parte de una premisa: el proceso interno debe definir a una persona para coordinar, pero no debe generar divisiones entre quienes participan en el movimiento.

Por ello, propuso que quienes se registraron puedan suscribir un Acuerdo por la Unidad, mediante el cual se comprometan a reconocer el resultado que determine Morena, evitar descalificaciones personales y mantener su participación política en torno a los objetivos de la Cuarta Transformación en Morelia.

López Mujica planteó además que este acuerdo pueda ser formalizado ante notario público, con el propósito de otorgarle certeza documental y establecer, conforme al marco jurídico aplicable y a los términos que sean acordados por los participantes, los compromisos que cada uno asumiría.

“Podemos tener distintas trayectorias, propuestas y formas de entender el trabajo político, pero tenemos una responsabilidad común con Morelia. El proceso interno debe definir a quien coordine, pero la unidad debe permanecer. Por eso propongo que lo dejemos por escrito y que, si todos estamos de acuerdo, podamos formalizarlo ante notario público”, señaló Olivio López Mujica.

El aspirante consideró que la competencia interna no debe sustentarse en descalificaciones personales ni en la confrontación entre quienes participan, sino en la presentación de propuestas y en la capacidad de construir acuerdos.

En este sentido, propuso que el Acuerdo por la Unidad contemple, entre otros puntos, el compromiso de reconocer los resultados del proceso interno, evitar descalificaciones entre los participantes, mantener abiertos los canales de diálogo e incorporar las propuestas que contribuyan al proyecto de Morena y de la Cuarta Transformación en Morelia.

La propuesta de formalización ante notario tendría como objetivo dejar constancia de la voluntad de los participantes y precisar los compromisos asumidos. El alcance jurídico y la eventual fuerza vinculante de cada disposición deberán determinarse conforme a la legislación aplicable y al contenido específico que acuerden y suscriban los participantes.

López Mujica sostuvo que la unidad debe construirse antes, durante y después de la definición de la coordinación municipal, porque el reto posterior será trabajar en territorio y mantener una estructura política capaz de atender las necesidades de Morelia.

“Esta no debe ser una competencia para dividirnos. Quien resulte elegido tendrá que convocar a todos, y quienes no resulten favorecidos tendrán que asumir la responsabilidad con el proyecto. Esa es la unidad que Morelia necesita”, afirmó.



El llamado está dirigido a todas y todos los participantes que se registraron para la Coordinación de la 4T en Morelia, así como a las estructuras y militantes que acompañan este proceso.



Olivio López Mujica reiteró que su participación busca contribuir a un proceso interno basado en el respeto, la competencia política y la construcción de acuerdos, bajo la convicción de que la definición de una coordinación municipal no debe poner en riesgo la unidad del movimiento.