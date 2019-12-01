OIC presenta resultados en fiscalización, control interno y rendición de cuentas del IEM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 19:37:24

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026. Durante sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se presentó el Informe de Gestión del Órgano Interno de Control (OIC), correspondiente al primer semestre de 2026, que da cuenta de las acciones realizadas en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, transparencia, control interno y vigilancia institucional.

Entre los resultados se informó sobre auditorías internas y externas, seguimiento a obligaciones de transparencia y protección de datos personales, declaraciones patrimoniales y acciones preventivas en materia de responsabilidades administrativas.

Asimismo, el OIC reportó la capacitación de 772 personas servidoras públicas en temas de control interno, ética, integridad y responsabilidades administrativas, además de la participación de su personal en 19 actividades formativas para fortalecer sus funciones de control y fiscalización.

IEM informa sobre el estado de quejas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

En otro punto de la sesión, la Secretaría Ejecutiva presentó el informe sobre el estado que guardan las quejas y denuncias por hechos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), con corte al 25 de septiembre de 2026.

El documento da seguimiento a los procedimientos que se encuentran en distintas etapas, desde su tramitación en el Instituto hasta su remisión, cuando corresponde, al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para su resolución.

Entre las conductas denunciadas se encuentran obstrucción al ejercicio del cargo y violencia simbólica, física y verbal, con asuntos en trámite, desechados, acumulados y otros que ya cuentan con resolución.

Con estos informes, el Consejo General mantiene el seguimiento a las acciones de control y rendición de cuentas, así como a la atención de la VPMRG y la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.