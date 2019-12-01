Ofrece Gobierno de Morelia descuentos especiales en pago de predial

Ofrece Gobierno de Morelia descuentos especiales en pago de predial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 15:39:23
Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- La Síndica Municipal, Susan Melissa Vázquez Pérez, anunció que el programa “Morelia al día” ya está activo para que las y los ciudadanos regularicen sus adeudos de predial y recuperen la seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Esta iniciativa, aprobada en sesión de Cabildo el pasado 22 de julio, es impulsada por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con el objetivo de respaldar a las familias morelianas mediante descuentos que van del 50 al 70% del total adeudado, permitiendo que sólo paguen una fracción del monto pendiente y se pongan al día en sus contribuciones municipales.

Las personas interesadas en acceder a este beneficio únicamente deben presentar una identificación oficial y un comprobante de domicilio en las ventanillas de pago del Ayuntamiento, ubicadas en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), en la calle Eduardo Ruiz #570, en el Centro Histórico.

Con “Morelia al día”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de apoyar la economía ciudadana y fomentar el cumplimiento responsable de las obligaciones municipales.

