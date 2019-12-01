Octavio Ocampo pide reconocer la crisis de inseguridad en Apatzingán

Octavio Ocampo pide reconocer la crisis de inseguridad en Apatzingán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 17:15:17
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Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- El diputado local del PRD, Octavio Ocampo Córdova, llamó a las autoridades federales y estatales a reconocer la crisis de inseguridad que enfrenta Apatzingán y atender sus consecuencias, entre ellas el desplazamiento forzado de habitantes y las afectaciones económicas.

El legislador local llamó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y otras instancias competentes para proteger a la población y atender a las comunidades afectadas. También planteó la necesidad de establecer un protocolo de protección para quienes viven en esas localidades.

Ocampo Córdova señaló que, durante una reunión reciente con pobladores del municipio, recibió demandas de mayor seguridad y solicitudes de apoyo con alimentos. Explicó que algunas familias enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas ante la falta de empleo e ingresos.

El diputado advirtió que la situación podría extenderse a otros municipios y sostuvo que reconocer la gravedad del problema es necesario para poder atenderlo. Entre sus consecuencias mencionó el desplazamiento, la reducción de ingresos y las extorsiones.

Asimismo, consideró que la seguridad debe abordarse públicamente.

Sobre el panorama electoral, en dicha demarcación, Ocampo afirmó que el PRD se prepara para presentar candidaturas en todos los municipios, incluido Apatzingán, pese a las condiciones de inseguridad. Mencionó a Vicente González como un perfil que recorre comunidades y colonias de la región, y lo describió como empresario limonero y profesionista.

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