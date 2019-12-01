Octavio Ocampo convoca a la unidad de las izquierdas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 10:25:23

Ciudad de México, miércoles 07 de octubre de 2026.- Como representante popular comprometido con las causas progresistas que durante décadas han impulsado la democracia de nuestro País, Octavio Ocampo respaldó el pronunciamiento realizado por el Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, que plantea la necesidad de abrir una ruta de diálogo y construcción de acuerdos entre las distintas expresiones de la izquierda mexicana.

Lo anterior, ante el reconocimiento de los desafíos económicos, sociales, políticos y geopolíticos que enfrenta México y Michoacán, lo que a decir del legislador, exigen responsabilidad, visión de Estado y la capacidad de construir acuerdos que consoliden un proyecto nacional comprometido con la justicia, la democracia, las libertades y la defensa de la soberanía nacional.

Octavio Ocampo, recordó la historia de lucha política de miles de mujeres y hombres que entregaron su esfuerzo para conquistar derechos, abrir espacios democráticos, defender las libertades públicas y construir instituciones más cercanas a la ciudadanía.

"Esa historia no debe dividirnos; por el contrario, debe ser el punto de encuentro para reconocer que existen causas superiores que hoy demandan unidad, madurez política y compromiso con el futuro de Michoacán y de México", consignó.

El diputado local, reconoció que en un contexto internacional donde resurgen visiones autoritarias, excluyentes y contrarias a los derechos humanos, México necesita fortalecer su capacidad para tomar decisiones libres y soberanas, siempre en beneficio de su pueblo.

"Defender la soberanía significa proteger nuestras instituciones democráticas, garantizar el bienestar de las familias mexicanas y preservar la capacidad de construir nuestro propio destino como nación.Por ello, considero que ha llegado el momento de impulsar una nueva etapa de entendimiento entre las fuerzas progresistas de nuestro país", expuso.

Por último, Octavio Ocampo hizo un llamado a construir una nueva etapa de unidad de las izquierdas en México y en Michoacán, que se convierta en una fuerza capaz de consolidar el progreso para México y para Michoacán.